سمير الوافي: على الرئاسة ان تضبط واقعها الاتصالي وان تتخلص من سياسة الأكاذيب والعبث الدبلوماسي

" صدر رفيع ومطلع يؤكد أن الرئيس قيس سعيد لا دخل له في أي مبادرة صلح بين مصر وقطر كما يروج...ولا دور له في مصالحة بدأت وإنطلقت قبل سفره إلى مصر بمدة...والمكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين للمعايدة هي خطوة طبيعية سبقتها عدة خطوات منذ فترة...منها زيارة وزير المالية القطري ومسؤولين قطريين الى القاهرة منذ شهرين...فقد تم تجاوز مرحلة التهاني بالهاتف الى ما هو أهم من ذلك...!!!

وهي مصالحة إقليمية مدروسة ومنظمة بين الامارات والسعودية ومصر من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى...سبقتها مفاوضات مطولة وتفاهمات معقدة...ومحاولة إفتعال دور تونسي فيها جاء متأخرا ومضحكا...لا يشرف مصداقية الديبلوماسية التونسية...وأثار إستغراب المصريين والقطريين لأنه دور وهمي من وحي الخيال...!!!

على الرئاسة أن تضبط عملها الإتصالي وان لا تكون مصدرا لمثل هذه الأخبار المفتعلة...حتى لا تحرج أطرافا خارجية لا علم لها بما تروجه الرئاسة التونسية عنها...فهذه فضيحة ديبلوماسية...حيث لا يتحمل العمل الديبلوماسي الحساس مثل هذا العبث الاتصالي...!!!"

وجه الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات للجانب الاتصالي في رئاسة الجمهورية قائلا انه مبني على العبث الدبلوماسي.وجاء ذلك عقب ما تردد عن تكذيب مصدر في الرئاسة لدور الرئيس قيس سعيد في اذابة الجليد بين مصر وقطر.وكان رياض جراد المقرّب من القصر , روّج مساء أمس بأن الرئيس قيس سعيد وبالإضافة الي الملفات المهمة التي تطرق اليها مع نظيره المصري لعب دور الوساطة وساهم في تقريب وجهات النظر بين مصر وقطر مشيرا الي ان اتصال جمع بين أمير قطر والسيسي بعد مجهودات قيس سعيد.