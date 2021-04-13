سمير الوافي: على الرئاسة ان تضبط واقعها الاتصالي وان تتخلص من سياسة الأكاذيب والعبث الدبلوماسي

وجه الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات للجانب الاتصالي في رئاسة الجمهورية قائلا انه مبني على العبث الدبلوماسي.
وجاء ذلك عقب ما تردد عن تكذيب مصدر في الرئاسة لدور الرئيس قيس سعيد في اذابة الجليد بين مصر وقطر.
وكان رياض جراد المقرّب من القصر , روّج مساء أمس بأن الرئيس قيس سعيد وبالإضافة الي الملفات المهمة التي تطرق اليها مع نظيره المصري لعب دور الوساطة وساهم في تقريب وجهات النظر بين مصر وقطر مشيرا الي ان اتصال جمع بين أمير قطر والسيسي بعد مجهودات قيس سعيد.
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" صدر رفيع ومطلع يؤكد أن الرئيس قيس سعيد لا دخل له في أي مبادرة صلح بين مصر وقطر كما يروج...ولا دور له في مصالحة بدأت وإنطلقت قبل سفره إلى مصر بمدة...والمكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين للمعايدة هي خطوة طبيعية سبقتها عدة خطوات منذ فترة...منها زيارة وزير المالية القطري ومسؤولين قطريين الى القاهرة منذ شهرين...فقد تم تجاوز مرحلة التهاني بالهاتف الى ما هو أهم من ذلك...!!!
وجاء ذلك عقب ما تردد عن تكذيب مصدر في الرئاسة لدور الرئيس قيس سعيد في اذابة الجليد بين مصر وقطر.
وكان رياض جراد المقرّب من القصر , روّج مساء أمس بأن الرئيس قيس سعيد وبالإضافة الي الملفات المهمة التي تطرق اليها مع نظيره المصري لعب دور الوساطة وساهم في تقريب وجهات النظر بين مصر وقطر مشيرا الي ان اتصال جمع بين أمير قطر والسيسي بعد مجهودات قيس سعيد.
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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