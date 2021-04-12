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رياض جراد: زيارة الرئيس قيس سعيد الي مصر تاريخية ومنصف المرزوقي وصمة عار في تاريخ تونس

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 22:25 قراءة: 0 د, 39 ث
وصف الاثنين 12 أفريل، "كرونيكور" قناة التاسعة رياض جراد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي مصر بالزيارة التاريخية من حيث الشكل والمضامين التي تعلقت بعديد الملفات على راسها الملف الليبي وملف مكافحة التنظيمات الارهابية.

واضاف جراد بأن الرئيس قيس سعيد وبالإضافة الي الملفات المهمة التي تطرق اليها مع نظيره المصري لعب دور الوساطة وساهم في تقريب وجهات النظر بين مصر وقطر مشيرا الي ان اتصال جمع بين أمير قطر والسيسي بعد مجهودات قيس سعيد.


وهاجم جراد منتقدي زيارة قيس سعيد الي مصر واساسا رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي وقال جراد ان المرزوقي رئيس الصدفة وكان رئيسا برتبة مدون وهو وصمة عار في تاريخ تونس.

يذكر ان المرزوقي اعتبر ان قيس سعيد وبعد زيارته الي "الانقلابي القاتل" عبد الفتاح السيسي لم يعد يمثل الثورة.


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