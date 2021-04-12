إمضاء مذكرة تفاهم حول استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية

تولّى مساء اليوم الاثنين 12 أفريل 2021، بمقرّ وزارة الدّاخليّة، رئيس الحكومة، المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة "هشام مشيشي" وسفير الولايات المتّحدة بتونس "دونالد بلوم" إمضاء مذكّرة تفاهم بين وزارة الدّاخليّة بالجمهوريّة التّونسيّة وسفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة حول استراتيجيّة المساعدة الأمنيّة المشتركة بين تونس والولايات المتّحدة الأمريكيّة.



ووفق بلاغ للداخلية, تندرج مذكّرة التّفاهم المذكورة في إطار دعم مجهودات الجمهوريّة التّونسيّة في مكافحة الإرهاب ومواصلة تطوير قدراتها على إنفاذ القانون والرّفع من جاهزيّتها في تأمين الحدود وتوسيع جهود مكافحة التّطرّف العنيف والاستقطاب، فضلا عن توطيد علاقات التّعاون في مجالات اختصاص وزارتيْ الدّاخليّة بالبلدين.



