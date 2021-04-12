رمضان: صلاة التراويح في انتظار الحسم!

عربيا.. عودة للمساجد بـ10 دول

تحدث مدير المعهد الأعلى للشريعة الهادي روشو في أحلى صباح اليوم الاثنين 12 أفريل 2021 عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في صلاة التراويح خلال شهر رمضان وخلال صلاة الجمعة.وأكد الهادي روشو أنه لا تغيير في الإجراءات المعتمدة منذ ظهور جائحة كورونا، مذكرا بأهمية السهر على الحماية الفردية وتطبيق الإجراءات الوقائية على غرار الوضوء في المنزل، والكمامة والسجادة الشخصية والقيام بالوضوء في المنزل. وشدد بصفة خاصة على أن التباعد ضروري بين المصلين.وتابع في هذا الإطار ' صلاة الجمعة سنصليها في غضون 10 دقائق فقط وفق ما تمليه اللجنة العلمية..كما تم تعليق الأنشطة لا دروس ولا إملاءات ونتمنى أن يكتفي كبار السن بالصلاة في المنزل.. كبار السن ماذابينا يشد ديارهم..'وكشف الهادي روشو أن جلسة خاصة ستجمع ممثلي وزارة الشؤون الدينية بأعضاء اللجنة العملية صباح اليوم لحسم الجدل حول صلاة التراويح، إما الإبقاء عليها والاكتفاء بقصر السور في الصلاة على أن لا تتجاوز النصف ساعة ، أو منعها بصفة كلية ومنعا تاما على غرار ما تم اعتماده في بلدان مجاورة.وحتى الآن، أعلنت 10 دول هي السعودية وفلسطين ولبنان وليبيا والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر، السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد.بينما أعلنت 4 دول هي المغرب وقطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر الصوم الذي يبدأ في 13 أفريل الجاري في معظم الدول.