عملية تحسيس بضرورة التسجيل في منظومة evax بعدد من الجوامع

في إطار البرنامج الوطني "عزيمة" تحت إشراف رئاسة الحكومة، وإسهاما من وزارة الشؤون الدينية في المجهود الوطني لمجابهة فيروس كوفيد 19، وتفعيلا للنشاط التوعوي الذي انخرطت فيه الإدارات الجهوية للشؤون الدينية على مستوى جهوي ضمن اللجان الجهوية لبرنامج "عزيمة"، تم يوم الجمعة 9 أفريل 2021 تأمين نشاط توعوي بالتنسيق بين الإطارات الدينية ومتطوعي برنامج "عزيمة" بعدد من الجوامع قصد التحسيس بضرورة التسجيل للتلقيح ضمن منظومة evax.tn خاصة لفئة كبار السن، مع التأكيد على أهمية المحافظة على الاجراءات الوقائية الجاري بها العمل، وقد تم ذلك خلال الخطب الجمعية وأيضا خلال الأنشطة التي تم القيام بها حول الجوامع محور الحملة التوعوية.



ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية سيتم في الأسابيع المقبلة مزيد التوعية والتحسيس بأهمية التلقيح للتوقي من خطر الإصابة من فيروس كوفيد 19، وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات وهياكل المجتمع المدني في الإطار ذاته.



