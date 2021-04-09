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عبير موسي: كمال العكروت يحاول اقصائي من الدستوري الحر ولا اعرف كمال لطيف

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 21:40 قراءة: 0 د, 25 ث
وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم جمعة اتهامات للأميرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، كمال العكروت، بمحاولة استهدافها من أجل إقصائها من الحزب.

واتهمت عبير موسي العكروت بخدمة ماكينة الربيع العربي" مضيفة "لدينا معطيات بخصوص اتصال العكروت بهياكل الحزب بالساحل من أجل ضرب الحزب واستهدافي"


وتابعت "رغم هذه التحركات والاتصالات التي يقومونا بها لاستهدافنا.. فأنا لست خائفة على مكاني في الحزب".
ونفت عبير موسى علاقتها برجل الأعمال كمال اللطيف.




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