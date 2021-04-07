رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة الخارجية الليبية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش. وتناول اللقاء علاقات الأخوة الصادقة والشراكة المميّزة بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنويعها.وأكّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أن الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة ستمكّن من اختصار المسافة في التاريخ وتجاوز العقبات. وأشار إلى أن مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة، داعيا إلى بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.وأشاد رئيس الجمهورية بالتطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها، وجدّد الإعراب عن استعداد تونس لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها على ذمّة الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة.ومن جانبها، ذكّرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بالزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى ليبيا في شهر مارس الفارط وما حملته من رسائل قوية ومهمة. وأشارت إلى أنها نقلت إلى رئيس الدولة تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ورغبتهما في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات.كما أشارت إلى أنها حرصت على أن تكون بلادنا أول وجهة خارجية لها منذ تسلمها لمهامها لتكون رسالة امتنان لتونس على دور ها الإيجابي والمشرّف خلال الأزمة الليبية.