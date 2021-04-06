   Abdelwahab - أشكي لمين هوايا  

رئيس الجمهورية: لديّ الكثير من الإمكانيات والوسائل القانونية للتصدي لمن يريد تعطيل دواليب الدولة..

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 11:42 قراءة: 1 د, 38 ث
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 بمناسبة إحياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، إننا بحاجة إلى محاكم وعدالة حقيقية وإلى محكمة محاسبات، ولكن لسنا بحاجة ولن نقبل أبدا بمحكمة لتصفية الحسابات.

وتابع في هذا الإطار 'تعرفون اليوم ما يحصل داخل المجلس النيابي وداخل مؤسسات الدولة بصفة عامة ولكن جئت لضريح الزعيم الحبيب بورقيبة في هذا اليوم، ومعي نص الدستور وأذكر الخطاب الذي ألقاه يوم 1 جوان 1959، وهو يتحدث عن الدستور وأن الدساتير يجب أن توضع لتحقق الاستقلال ولتحقق القانون..'


وأضاف رئيس الجمهورية ' هنالك قراءات مختلفة ومحطات يمكن أن نختلف فيها أو اختيارات يمكن أن نتعارض في قراءتها ولكن هنالك نصوص قانونية يجب أن تكون أعلى من كل الأشخاص..ولا يجب أن توظف لخدمة شخص أو لخدمة جهة معينة..'



'لديّ الكثير من الإمكانيات والوسائل القانونية للتصدي لمن يريد تعطيل دواليب الدولة
وقال رئيس الجمهورية إن لديه من الإمكانيات الكثير ومن الوسائل القانونية الكثير للتصدي لمن يريد تعطيل سير دواليب الدولة.

وشدّد رئيس الدولة على أن هناك من يريد اليوم تعطيل دواليب الدولة، مبينا أن هؤلاء سيتحمّلون مسؤوليتهم كاملة في ذلك.

وتابع أن هناك إرادة لضرب الدولة والمجتمع التونسي من الداخل.

وأشار قيس سعيد إلى أن حديثه عن المؤامرة ليس من قبيل المبالغة، مؤكدا أنه سيواصل تحمل المسؤولية وسيبقى صامدا من أجل إعطاء كل تونسي الحق في الكرامة والعيش الكريم والحق في الحرية.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج. أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات



Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 223714

Scorpio  (France)  |Mardi 06 Avril 2021 à 13h 13m |           
@Resa67

Je n'ai pas envie de répondre à tes propos. Je ne suis pas ici pour discuter avec toi. Je n'ai pas besoin de tes conseils non plus. Garde-les pour toi. Et si tu veux exprimer ton avis, ne t'adresse pas à moi. Et ne t'adresse plus à moi de toute façon!

A bon entendeur salut!

Sarramba  (Nigeria)  |Mardi 06 Avril 2021 à 12h 57m |           
متى يعزل هذا الخائن المجوسي الحقير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 06 Avril 2021 à 12h 52m |           
الشعب يرى بام عينه من اين ياتي تعطيل دواليب الدولة الذي اصبح الشغل الشاغل لمن عطل زيارات رئيس الحكومة لليبيا و ايطاليا و فرنسا،و كذلك التعاون مع قطر

RESA67  (France)  |Mardi 06 Avril 2021 à 12h 28m |           
Scorpio,
Non il faudrait retourner plus loin et ne pas voter pour ces bandes de mafieux qui arpentent le parlement. C’est la première chose à faire ava y de penser au président

Sly  (Tunisia)  |Mardi 06 Avril 2021 à 12h 18m |           
كان يوم أسود يوم أنتخبناك

RESA67  (France)  |Mardi 06 Avril 2021 à 12h 11m |           
Ceux qui se concertaient en catimini et qui complotaient contre KS sont aujourd’hui hors-jeu.
On attend leur contre attaque maintenant.

Scorpio  (France)  |Mardi 06 Avril 2021 à 12h 04m |           
Du grand n'importe quoi! j'étais opposé à Sebsi à ce qu'il faisait mais je me trouve aujourd'hui à le regretter et obligé de reconnaitre ses qualités. Jamais je n'aurais cru qu'on descendrait aussi bas! C'est un clown ce monsieur, un fou. Rabbi yostor win bech ywassalna. Il se parle tout seul et vit dans un monde imaginaire. Il bloque l'Etat et accuse les autres de le bloquer. Il se prend pour un fou mais il l'est vraiment. Wa7la w
w7elna fiha. S'il était possible de retourner en arrière, je voterai pour Karoui et même rajel Kamilia! pfff quel merdier to7na fih. Essabr w barra!

Afarit  (Tunisia)  |Mardi 06 Avril 2021 à 12h 03m |           
بيدق نتنياهو
لديه دعاء الشر فقط
عزله أًبح مصلحة وطنية



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