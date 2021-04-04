منتخب الأصاغر في تربص تحضيري جديد من 4 الى 09 أفريل 2021

يجدد منتخب الأصاغر بقيادة المدرب ناجح التومي العهد سريعا مع التربصات التحضيرية حيث سيكون الموعد اليوم الاحد 4 افريل مع انطلاق تربص اعدادي جديد بالعاصمة وسيتواصل الى يوم الجمعة 9 افريل 2021.
ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم سيكون التربص فرصة للاطار الفني لتجربة جملة من التصورات الفنية والتكتيكية ، حيث برمج المدرب ناجح التومي 4 حصص تدريبية بالملعب البلدي بقرطاج ومبارتين تطبيقيتين مع منتخب 2003 .
وقد وجه الاطار الفني الدعوة الى :
- النجم الرياضي الساحلي: فرج بن نجيمة- ادم احمد- راقي عواني- صالح برهومي- محمد أمين الناوي- خالد يوسف
- الترجي الرياضي التونسي: غسان معتوقي- يسين الماجري- أمان الله مميش - راني حمدوش- خياري الهداوي
- النادي الإفريقي: فراس مهدواني- وسيم مغزاوي- يوسف سنانة - مكرم الصغير- صالح العياري-محمد نايزك الليلي
- النادي الرياضي الصفاقسي: خليل اللومي- محمد أمين بن علي- محمد امين جراد- محمد الطرابلسي
- المستقبل الرياضي بالمرسى: محمد ناصر الطرابلسي
- الشبيبة الرياضي بالقيروان: محمد أمين القلاعي- أيمن مامني
- الملعب التونسي: رفاءالدين الرياحي- جاسر النصراوي
برنامج التحضيرات :
- الأحد 4 افريل 2021
10و30دق التجمع بالجامعة التونسية لكرة القدم
- الإثنين 5 افريل 2021
الساعة الحادية عشر صباحا التمارين بالملعب البلدي بقرطاج
- الثلاثاء 6 افريل 2021
الساعة 15 و00 دق مباراة تطبيقية مع مواليد منتخب 2003
- الأربعاء 7 افريل 2021
الساعة 11و00دق التمارين بالملعب البلدي بقرطاج
- الخميس 8 افريل 2021
الساعة 11و00دق التمارين بالملعب البلدي قرطاج
الجمعة 09 افريل 2021
10و00دق مباراة تطبيقية ثانية مع مواليد منتخب 2003
ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم سيكون التربص فرصة للاطار الفني لتجربة جملة من التصورات الفنية والتكتيكية ، حيث برمج المدرب ناجح التومي 4 حصص تدريبية بالملعب البلدي بقرطاج ومبارتين تطبيقيتين مع منتخب 2003 .
وقد وجه الاطار الفني الدعوة الى :
- النجم الرياضي الساحلي: فرج بن نجيمة- ادم احمد- راقي عواني- صالح برهومي- محمد أمين الناوي- خالد يوسف
- الترجي الرياضي التونسي: غسان معتوقي- يسين الماجري- أمان الله مميش - راني حمدوش- خياري الهداوي
- النادي الإفريقي: فراس مهدواني- وسيم مغزاوي- يوسف سنانة - مكرم الصغير- صالح العياري-محمد نايزك الليلي
- النادي الرياضي الصفاقسي: خليل اللومي- محمد أمين بن علي- محمد امين جراد- محمد الطرابلسي
- المستقبل الرياضي بالمرسى: محمد ناصر الطرابلسي
- الشبيبة الرياضي بالقيروان: محمد أمين القلاعي- أيمن مامني
- الملعب التونسي: رفاءالدين الرياحي- جاسر النصراوي
برنامج التحضيرات :
- الأحد 4 افريل 2021
10و30دق التجمع بالجامعة التونسية لكرة القدم
- الإثنين 5 افريل 2021
الساعة الحادية عشر صباحا التمارين بالملعب البلدي بقرطاج
- الثلاثاء 6 افريل 2021
الساعة 15 و00 دق مباراة تطبيقية مع مواليد منتخب 2003
- الأربعاء 7 افريل 2021
الساعة 11و00دق التمارين بالملعب البلدي بقرطاج
- الخميس 8 افريل 2021
الساعة 11و00دق التمارين بالملعب البلدي قرطاج
الجمعة 09 افريل 2021
10و00دق مباراة تطبيقية ثانية مع مواليد منتخب 2003
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