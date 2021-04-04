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منتخب الأصاغر في تربص تحضيري جديد من 4 الى 09 أفريل 2021

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 11:30 قراءة: 1 د, 12 ث
يجدد منتخب الأصاغر بقيادة المدرب ناجح التومي العهد سريعا مع التربصات التحضيرية حيث سيكون الموعد اليوم الاحد 4 افريل مع انطلاق تربص اعدادي جديد بالعاصمة وسيتواصل الى يوم الجمعة 9 افريل 2021.


ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم سيكون التربص فرصة للاطار الفني لتجربة جملة من التصورات الفنية والتكتيكية ، حيث برمج المدرب ناجح التومي 4 حصص تدريبية بالملعب البلدي بقرطاج ومبارتين تطبيقيتين مع منتخب 2003 .


وقد وجه الاطار الفني الدعوة الى :
- النجم الرياضي الساحلي: فرج بن نجيمة- ادم احمد- راقي عواني- صالح برهومي- محمد أمين الناوي- خالد يوسف
- الترجي الرياضي التونسي: غسان معتوقي- يسين الماجري- أمان الله مميش - راني حمدوش- خياري الهداوي
- النادي الإفريقي: فراس مهدواني- وسيم مغزاوي- يوسف سنانة - مكرم الصغير- صالح العياري-محمد نايزك الليلي
- النادي الرياضي الصفاقسي: خليل اللومي- محمد أمين بن علي- محمد امين جراد- محمد الطرابلسي
- المستقبل الرياضي بالمرسى: محمد ناصر الطرابلسي
- الشبيبة الرياضي بالقيروان: محمد أمين القلاعي- أيمن مامني
- الملعب التونسي: رفاءالدين الرياحي- جاسر النصراوي


برنامج التحضيرات :
- الأحد 4 افريل 2021
10و30دق التجمع بالجامعة التونسية لكرة القدم
- الإثنين 5 افريل 2021
الساعة الحادية عشر صباحا التمارين بالملعب البلدي بقرطاج
- الثلاثاء 6 افريل 2021
الساعة 15 و00 دق مباراة تطبيقية مع مواليد منتخب 2003
- الأربعاء 7 افريل 2021
الساعة 11و00دق التمارين بالملعب البلدي بقرطاج
- الخميس 8 افريل 2021
الساعة 11و00دق التمارين بالملعب البلدي قرطاج
الجمعة 09 افريل 2021
10و00دق مباراة تطبيقية ثانية مع مواليد منتخب 2003

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