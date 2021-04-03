عقدت صباح يوم الجمعة 02 أفريل 2021، جلسة عمل حول متابعة تقدّم موسم الحبوب والاستعدادات لموسم الحصاد والتّجميع 2020-2021 برئاسة وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة محمد الفاضل كريّم وبحضور رئيسة الدّيوان وممثّلي الإدارات العامّة المعنية والمندوبيين الجهويين للتّنمية الفلاحيّة بالولايات المعنيّة بالزّراعات الكبرى وممثل عن المعهد الوطني للزراعات الكبرى.- المؤشّرات المناخيّة التّي اتسم بها الموسم: والتّي تعدّ في مجملها طيّبة رغم تراجع كمّيات الأمطار خلال شهري فيفري وبداية شهر مارس مقابل نزول كمّيات هامّة في أواخر شهر مارس، ممّا ساهم في تحسّن الحالة العامّة للزراعات وخاصّة بمناطق الشّمال.- المساحات المبذورة: والتّي قدّرت في الموسم الحالي بـ 1.127 مليون هك (قمح صلب 542 ألف هك، قمح ليّن 65 ألف هك، شعير 510.5 ألف هك، تريتيكال 9.5 ألف هك ) منها 832 ألف هك بولايات الشّمال و295 ألف هك بولايات الوسط والجنوب وبنسبة انجاز 89 % من البرنامج العام.- تقدّم العناية بمزارع الحبوب: والتّي شملت التسميد ومكافحة الأعشاب الضارّة ومكافحة الأمراض الفطريّة والري،- التّزوّد بالأسمدة الكيميائيّة: بلغت نسبة التّزوّد 78 % لمادّة الدأب و74% لمادّة الأمونيتر و36% لمادّة السوبر 45.- الاستعدادات لموسم الحصاد والتجميع: والتّي شملت انطلاق عمليات المصادقة على مراكز التّجميع، برنامج توفير تل الرّبط، برنامج تعديل وصيانة آلات الحصاد، حماية المزارع من الحرائق، إمضاء اتفاقيات التّجميع وتمويل موسم التّجميع،- عمّليات الارشاد والتأطير: تأطير الفلاحين لحماية الصّابة : ومضات تحسيسية ،برامج تكوين مرشدين، بلاغات توعويّة تدخّلات اذاعيّة...وبعد النّقاش والاستماع الى مشاغل كلّ الولايات المعنيّة بالزّراعات الكبرى، أوصى محمد الفاضل بـ :- القيام بتهيئة مراكز التجميع والحرص على توفير كل المستلزمات الضرورية للمحافظة على جودة الحبوب المجمّعة وتشديد مراقبة مدى احترام شروط التّجميع،- وضع برنامج عمل بصفة مبكرة لإجلاء الحبوب المجمعة من مراكز التجميع إلى الخزانات المحورية لديوان الحبوب أو للمطاحن وخاصة الحبوب المخزنة في الهواء الطلق،- استغلال كل الإمكانيات المتاحة لتأمين نقل الحبوب عبر السّكك الحديديّة إضافة إلى النقل بالشّاحنات،- العمل على وضع رؤية شاملة لتطوير منظومة الحبوب تعتمد على تطوير الانتاج بأقل تكلفة واستعمال التّقنيات الجديدة في التّخزين، والتكنولوجيات الحديثة في تقدير الصابة وتحديد كمّيات مياه الرّي حسب الاحتياجات في اطار ترشيد استهلاك مياه الري،- تحديد موعد لاجتماع ثاني خلال شهر ماي القادم للوقوف على مدى تقدّم الاستعدادات.