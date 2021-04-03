محاكمة عون امن ابتز مواطن خلال عرض هويته على الناظم الالي

باب نات -

مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عون امن في العقد الثالث من العمر وذلك لمحاكمته من اجل تهمة التحيل باستعمال خصائص الوظيف وذلك على خلفية اتهامه بابتزاز مواطن كان مارا بمنطقة باب بحر خلال عرض هويته على الناظم الالي وتسلم مبلغ مالي منه.باستنطاق عون الامن انكر ما نسب اليه لكن القاضي واجهه بالمكافحات التى اجريت بينه وبين الشاكي.وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.