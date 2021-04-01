وزير الخارجية الموريتاني في زيارة إلى تونس يوم الجمعة

يؤدي اسماعيل ولد الشيخ احمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زيارة الى تونس يوم الجمعة 2 افريل 2021 محملا برسالة من رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد.



ووفق بلاغ للخارجية سيكون للوزير الموريتاني جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ستتطرق لمختلف مجالات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها.



