رئيس الحكومة يعزي الشعب المصري

أجرى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الأحد 28 مارس 2021 اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي.وقدم رئيس الحكومة بهذه المناسبة خالص عبارات التعزية والمواساة للشعب المصري ولأهالي ضحايا حادثة اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، وحادثة انهيار عمارة بمنطقة جسر السويس متمنيا السلامة والصحة لجرحى الحادثين.وسأل هشام مشيشي نظيره المصري عن مآل السفينة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الفارط، معربا عن امله في ايجاد حل سريع لهذا المشكل حتى تعود الملاحة في قناة السويس الى سالف نشاطها.ونوّه رئيس الحكومة برفعة العلاقات بين تونس ومصر على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة.من جانبه أشاد رئيس الوزراء المصري بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر وتونس والشعبين الشقيقين، معربا لنظيره التونسي عن الرغبة المشتركة من أجل إنجاح كافة الاستحقاقات الثنائية القادمة، وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية المرتقبة، المقرر عقدها في تونس على مستوى رئيسي الوزراء.يذكر أن عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصمة المصرية القاهرة ارتفع إلى 23 قتيلا.والسبت، أعلنت السلطات المصرية، انهيار المبنى المكون من 10 طوابق فجرا، دون الكشف عن عدد سكانه المتواجدين آنذاك بالعقار.ولم يعلن رسميا عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه، إلا أن صحيفة "الوطن" الخاصة، قالت نقلا عن مصادر لم تسمها، إن "تعديلات في أساسات العقار كانت السبب الرئيسي في انهياره". وهو ما لم يتسن تأكيده من مصدر رسمي.