   Om Kalthoum - جدّدت حبك ليه  

بولبابه سالم للإذاعة الوطنية: لقاء الطبوبي بالرئيس كان لقاء الفرصة الأخيرة و قبول مبادرة الاتحاد حلحلة للأزمة

Publié le Dimanche 28 Mars 2021 - 14:08 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم ان لقاء الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالرئيس قيس سعيد كان لقاء الفرصة الأخيرة بعد تواصل الأزمة السياسية لشهرين و وانعكاساتها السلبية اقتصاديا و اجتماعيا و ذكّر باللقاءات الاخيرة للطبوبي بمختلف الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين لمعالجة الأزمة،، و أضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحوار يكون بين المختلفين لا بين المتماهين حتى لا يتنصل من مخرجاته من وقع اقصاؤهم ملاحظا ان الاتحاد له فيتو على بعض الأطراف و للرئيس تصور مختلف للحوار الوطني لكن وضع البلاد يفرض على الجميع تقديم تنازلات من اجل المصلحة الوطنية و اعتبر ان الحوار ضرورة و ان الخارج اصبج منزعجا من تواصل الأزمة التي تعصف بتونس .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223166



En continu

Toutes les news

الأحد 28 مارس 2021 | 15 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:40 15:56 12:31 06:11 04:43
22°
 23° % 49 :الرطــوبة
تونــس 12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
23°-1222°-1219°-1120°-1123°-11
  • Avoirs en devises
    21659,7

  • (26 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,27976 DT        1$ =2,78702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mars)   369,1 MDT