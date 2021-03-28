بولبابه سالم للإذاعة الوطنية: لقاء الطبوبي بالرئيس كان لقاء الفرصة الأخيرة و قبول مبادرة الاتحاد حلحلة للأزمة

باب نات -

قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم ان لقاء الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالرئيس قيس سعيد كان لقاء الفرصة الأخيرة بعد تواصل الأزمة السياسية لشهرين و وانعكاساتها السلبية اقتصاديا و اجتماعيا و ذكّر باللقاءات الاخيرة للطبوبي بمختلف الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين لمعالجة الأزمة،، و أضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحوار يكون بين المختلفين لا بين المتماهين حتى لا يتنصل من مخرجاته من وقع اقصاؤهم ملاحظا ان الاتحاد له فيتو على بعض الأطراف و للرئيس تصور مختلف للحوار الوطني لكن وضع البلاد يفرض على الجميع تقديم تنازلات من اجل المصلحة الوطنية و اعتبر ان الحوار ضرورة و ان الخارج اصبج منزعجا من تواصل الأزمة التي تعصف بتونس .