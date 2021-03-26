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جلسة عمل بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة وتكنولوجيات الاتصال

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 16:49 قراءة: 0 د, 49 ث
باب نات - انعقدت صباح اليوم الجمعة 26 مارس 2021 بمقر الوزارة جلسة عمل مشتركة جمعت بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، أحمد عظوم ، ووزير تكنولوجيات الاتصال، محمد الفاضل كريم، بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي وعدد من الإطارات السامية للوزارتين.

وتناولت هذه الجلسة متابعة تقدم الإجراءات الخاصة بالملفات المشتركة بين الوزارتين فيما يتعلق بتخصيص بعض العقارات الراجعة لملك الدولة والتي تقدمت وزارة تكنولوجيات الاتصال بمطالب في شأنها إضافة إلى عمليات معاوضة وتسوية العقار التابع لقطب الغزالة بمنطقة النحلي من ولاية أريانة.


وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة التسريع في ختم الإجراءات بعد استكمال مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بالطلبات المذكورة، موصيا في ذات الوقت بدعم التنسيق بين مصالح الوزارتين بغاية فض الإشكاليات العالقة في أسرع الآجال.

من جهته أكد وزير تكنولوجيات الاتصال على الدور المحوري لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في دفع العملية التنموية من خلال توفير الرصيد العقاري اللازم لبعث المشاريع العمومية وثمّن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في تقدم عمليات تسوية الاشكاليات العالقة مقارنة بجلسة العمل السابقة المنعقدة بتاريخ 13جانفي2021.

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