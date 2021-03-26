الداخلية: ايقاف عنصر تكفيري" و3 أشخاص اخرين لديهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد تستغل في صنع المتفجرات

تمكن فريق أمني (يضم مختلف إدارات الاختصاص بالإدارة العامة للمصالح المختصة، إدارة إقليم الامن الوطني بنابل والفوج الوطني للتدخل السريع بنابل) بولاية نابل، من القيام بجملة من الأعمال الميدانية الأمنية وذلك بعد التنسيق في شأنها مع النيابة العمومية، والتي اسفرت عن:- إلقاء القبض على عنصر تكفيري من أجل تورطه في نشاط الهجرة غير النظامية، وإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للأمن الوطني.- إلقاء القبض على شخصين وحجزت لديهما مسدسين ناريين وشخص ثالث من أجل حيازته لمواد مخدرة وأسلحة بيضاء وبقايا مواد أولية يتم استغلالها في صنع العبوات والمتفجرات.- إلقاء القبض على 19 شخصا مفتش عنهم في قضايا حق عام.