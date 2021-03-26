   Next: Abdelhalim - فاتت جنبنا  

الداخلية: ايقاف عنصر تكفيري" و3 أشخاص اخرين لديهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد تستغل في صنع المتفجرات

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 16:13 قراءة: 0 د, 33 ث
تمكن فريق أمني (يضم مختلف إدارات الاختصاص بالإدارة العامة للمصالح المختصة، إدارة إقليم الامن الوطني بنابل والفوج الوطني للتدخل السريع بنابل) بولاية نابل، من القيام بجملة من الأعمال الميدانية الأمنية وذلك بعد التنسيق في شأنها مع النيابة العمومية، والتي اسفرت عن:




- إلقاء القبض على عنصر تكفيري من أجل تورطه في نشاط الهجرة غير النظامية، وإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للأمن الوطني.

- إلقاء القبض على شخصين وحجزت لديهما مسدسين ناريين وشخص ثالث من أجل حيازته لمواد مخدرة وأسلحة بيضاء وبقايا مواد أولية يتم استغلالها في صنع العبوات والمتفجرات.

- إلقاء القبض على 19 شخصا مفتش عنهم في قضايا حق عام.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223070



En continu

Toutes les news

الجمعة 26 مارس 2021 | 13 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:38 15:55 12:32 06:14 04:47
21°
 21° % 37 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-925°-1122°-1223°-1321°-12
  • Avoirs en devises
    21772,0

  • (25 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27995 DT        1$ =2,78497 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mars)   434,5 MDT