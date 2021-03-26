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مبروك كورشيد: عبير موسي أثبتت أنها حليف موضوعي للغنوشي وستزغرط اليوم أو غدا لسيدها الشيخ

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 14:25 قراءة: 0 د, 32 ث
أشار الجمعة 26 مارس، النائب مبروك كورشيد إلى أن عبير موسي وكتلتها، تغبيوا عن الجلسة المبرمجة للحوار مع هيئة مكافحة الفساد التي تم الغاؤها لعدم توفر النصاب القانوني.

واعتبر كورشيد أن تغيّب عبير موسي هو اعتراف بأنها حليف موضوعي لراشد الغنوشي وقال "قلنا ان "القوم السر ليس القوم بالعلن" وعبير اليوم او غدا ستزغرط لسيدها الشيخ، اما انا فاقوم بواجبي ولا ازيد".


يذكر أنه تم الغاء جلسة الحوار مع هيئة مكافحة الفساد بسبب حضور 42 نائب فقط في الوقت الذي يتطلب عقد الجلسة حضور 73 نائب على الأقل كما تم الخميس 25 مارس أيضا، الغاء جلسة حوار مع الحكومة بسبب عدم توفر النصاب القانوني.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223065

Lazaro  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 15h 09m |           
Ennahdha a aider Hamed karoui pour fonder le Parti Destourien libre pour contrecarrer la gauche et Ennahdha était d'accord pour céder la place à Abir .Ennahdha a tout fait pour éviter la véritable renaissance du Parti Destourien avec avant-garde solide .



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