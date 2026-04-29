كأس العالم 2026: الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع المساهمات المالية لفائدة المنتخبات بنسبة 15 بالمائة

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، بفانكوفر بكندا، زيادة المساهمات المالية لفائدة المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026 ، بنسبة 15 بالمائة.وستدور نهائيات كاس العالم المرتقبة في الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه بفانكوفر، إحدى المدن المستضيفة لأول كأس العالم من 48 منتخبا مشاركا، والتي ستحتضن الخميس الدورة 76 لمؤتمر الفيفا، أن المجلس وافق على زيادة قيمة الموارد الموزعة على الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في بطولة كأس العالم بنسبة 15 بالمائة، أي ما يصل إلى 871 مليون دولار.وبعدما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في ديسمبر الماضي عن 727 مليون دولار كقيمة إجمالية للموارد المالية الموزعة، قررت هذه الهيئة الكروية رفع القيمة المالية "نظرا إلى النجاح المالي الباهر الذي حققته هذه البطولة الرائدة".وهكذا، سيوزع هذا المبلغ بين أموال الاستعدادات التي سترتفع من 1.5 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار، بينما ستزداد أموال التأهل من 9 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مساهمات إضافية لفائدة المنتخبات تهم مبالغ مالية لتغطية نفقات بعثات المنتخبات وزيادة عدد التذاكر لكل منتخب، حيث ستتجاوز قيمتها 16 مليون دولار.وفي هذا الإطار، نقل البيان عن رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو قوله إن "الفيفا يفتخر لكونه الآن بأفضل حال على المستوى المالي، وهذا ما يسمح لنا بمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء أكثر من أي وقت مضى".من جهة أخرى، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم إيرادات تناهز 13 مليار دولار لدورته التي تمتد لأربع سنوات، والتي تختتم بهذه البطولة.وقد زادت قيمة جوائز البطولة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بما تم توزيعه في مونديال قطر 2022 وبذلك، سيفوز بطل كأس العالم 2026 بـ 50 مليون دولار.وبعد الأخذ بالاعتبار الشكل الموسع للبطولة والمرحلة الإضافية في دور خروج المغلوب، أكد البيان أن مجلس الفيفا وافق على التعديل الذي يتناول لوائح بطولة كأس العالم فيفا 2026، والذي يقضي بإلغاء البطاقات الصفراء الفردية المسجلة في النهائيات عقب مرحلة المجموعات، ومجددا، بعد مرحلة ربع النهائي.من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أنه تبعا لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأساسي واللوائح المعمول بها، تم التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية للفيفا للولاية الممتدة من 2027 إلى 2031 أثناء مؤتمر فيفا الـ 77، الذي سيعقد في2027، مذكرا بأن الفترة الانتخابية ستنطلق في 30 افريل 2026.وكان المجلس الدولي لكرة القدم صادق بالإجماع، خلال نفس الحدث، على تعديلين اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم إدخالهما على قوانين اللعبة، وذلك للتصدي للسلوك التمييزي وغير اللائق، من ضمنهما نص يعتبر الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة خاسرا، من حيث المبدأ.يذكر ان المنتخب التونسي سيشارك في نهائيات كاس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات هولندا و اليابان والسويد .