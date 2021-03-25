بلدية رواد: المصادقة على إنجاز 4 مشاريع منها ملعب كرة قدم و محطة تطهير للمسلخ البلدي برواد

إنطلقت صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021، بالقطب التكنولوجي بالغزالة فعاليات "الأيام الاستراتيجية لبلدية رواد" بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ، والي أريانة سمير عبد الجواد، عدنان بوعصيدة رئيس بلدية رواد وعدد من ممثلي المجتمع المدني و الخبراء و السلك الديبلوماسي .وتم بالمناسبة توقيع 4 اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من سفارتي الهند والتشيك بتونس والوكالة الوطنية للمحافظة على الشريط الساحلي والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لإنجاز عدد من المشاريع بالمنطقة منها إحداث مسلكين صحيين بقيمة جملية تقدر بحوالي 500 ألف دينار ،و ملعب كرة قدم مصغر بمنطقة "بوجعفر" و محطة تطهير لمياه المسلخ البلدي .ولدى تدخلها في كلمة ألقتها بالمناسبة أكدت المديرة العامة للمركز الدكتورة نائلة العكريمي أهمية الدور الذي تلعبه البلديات التونسية في ترسيخ متطلبات الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية،مشددة على دور البلديات في تفعيل مسار اللامركزية.وبينت الدكتورة نائلة العكريمي أن البلديات تعد أول مدرسة لتركيز دعائم الديمقراطية المحلية،بهدف تلبية متطلبات المتساكنين واحتياجاتهم .وفي ذات السياق كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة كمال الدوخ أن هذه الأيام تهدف إلى ترسيخ رؤية مشتركة للتنمية المحلية والدفع نحو النهوض بالوضع الاقتصادي للمنطقة البلدية برواد.و تجدر الإشارة إلى أن "الأيام الاستراتيجية لبلدية رواد" التي تنتظم بمبادرة من المركز الدولي للتنمية المحلية و الحكم الرشيد و تتواصل من 25 الى 27 مارس 2021 الجاري بمشاركة اعضاء المجلس البلدي والإدارة البلدية برواد والمجتمع المدني. وسيتم على هامش أشغالها التحضير لمنتدى الأعمال برواد ومناقشة التوجهات الحضرية والاقتصادية بالبلدية وتحديد الخيارات التنموية المحلية.