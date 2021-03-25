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السجن المؤبد و184 سنة سجنا في حق عون امن

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 09:57 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن المؤبد و184سنة سجنا في حق عون امن تورط في اربعة قضايا تمثلت في تسلميه ل 4 سيارات محجوزة على ذمة قضية ارهابية باذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة لصاحبها مقابل مبلغ مالي وتمكينه من اذن برفع الحجر عليه اختام وزارة الداخلية بالرغم من كونها محجوزة من طرف القضاء .

هذا وقضت المحكمة في حق صاحب السيارات بالسجن المؤبد و80 سنة سجنا .


وواجه عون الامن في القضية تهم التدليس الواقع من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس من قبل موظف عمومي واستعمال طابع السلط العمومية بغير وجه قانوني وللمتهم الثاني المشاركة في ذلك .

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