رئيس الحكومة يلتقي سفيري الكويت و جمهورية تشيكيا بتونس

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري.وتناول اللقاء وفق بلاغ للقصبة, سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.وأكد رئيس الحكومة على أهمية العلاقات النموذجية القائمة بين البلدين منذ عقود، منوّها بحجم الاستثمارات الكويتية في مجالي السياحة والقطاع المصرفي في تونس التي تعود للستينات.من جانبه، ثمّن السفير الكويتي نجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا، مؤكدا ان نجاح هذه التجربة هو نجاح لكل المنطقة، ومعربا عن دعم بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب تونس في مسارها الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها، علاوة عن تنشيط العلاقات الاقتصادية عبر الارتقاء بعمل اللجنة العليا المشتركة التونسية الكويتية إلى مستوى رؤساء الحكومات.وقدّم السفير الكويتي بهذه المناسبة دعوة رسمية لرئيس الحكومة لزيارة الكويت، والتي قبلها، على أن يُحدّد موعدها لاحقا.كما تحادث رئيس الحكومة مع سفير جمهورية تشيكيا بتونس جان فيسيتال.وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين.وأشاد رئيس الحكومة بمستوى العلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين، داعيا الى ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين تونس وتشيكيا واللذان يشتركان في مسار الانتقال الديمقراطي.من جانبه، اعتبر السفير التشيكي أن العلاقات السياسية مع تونس تُعدّ جيّدة لكنها في حاجة للدعم عبر تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، مؤكدا على ضرورة تدعيم العلاقات الثقافية، وتطوير التبادل السياحي بين تونس وتشيكيا خاصة وأن تونس من الوجهات المحبذة للسياح التشيكيين.وعبّر السفير التشيكي عن رغبة بلده التي تستعدّ لرئاسة الاتحاد الأوروبي في التشاور مع تونس حول القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها دعم الانتقال الديمقراطي في الجارة ليبيا.