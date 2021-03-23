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بسبب تعطيل الجلسة، سميرة الشواشي تُسحب الكلمة من عبير موسي

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 11:57 قراءة: 0 د, 52 ث
باب نات - رفعت الثلاثاء 23 مارس، رئيسة الجلسة العامة بالبرلمان سميرة الشواشي الجلسة، حوالي الساعة الحادية عشرة والربع بسبب مواصلة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اثارة الفوضى وتعطيل الجلسة.

ورفعت سميرة الشواشي الجلسة للمرة الثانية في أقل من ساعة بعد ان كانت سحبت الكلمة من عبير موسي اثر التنبيه عليها في مناسبتين بالكف عن مقاطعة زملائها والتكلّم بدون اذن.
وواصلت عبير موسي مقاطعة زملائها واثارة الفوضى ما دفع سميرة الشواشي الي رفع الجلسة قائلة "اليوم اما القانون او اللاقانون، اما الدولة أو اللادولة وهذه العربدة لا يمكن أن تتواصل، اذا السيدة عبير موسي أنت عطلت الجلسة" وذلك في اشارة الي الشروع في اجراءات اخراجها من قاعة الجلسة.

يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي صرّح لاذاعة شمس أف أم بأنه تم اقرار جملة من الاجراءات بخصوص تعطيل الجلسات مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسات التنبيه على النائب مرتين ثم سحب الكلمة منه وفي صورة عدم انضباطه ترفع الجلسة سواء في الجلسات العامة أو اللجان ويقع إخراج النائب ثم مواصلة الجلسة دون حضوره.








Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222850

Cartaginois2011  ()  |Mardi 23 Mars 2021 à 12h 08m |           
عبير من جهة،و الديوان من الجهة الاخرى مكلفان بتعطيل البرلمان والحكومة بتنسيق واضح....على العدالة اخذ حق الشعب من هؤلاء المارقين عن القانون،باستعمال مناصبهمى



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