بدر الدين القمودي: "1000 مليون د قيمة خسائر سنوية لتعطيل البواخر في تفريغ الشحنات"

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أدّت صباح اليوم الإثنين 22 مارس 2021 ، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد زيارة ميدانية إلى ميناء رادس.وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم ، قال رئيس اللجنة بدر الدين القمودي إن ميناء رادس يمثّل البوابة الإقتصادية لتونس وهو يشهد عديد الصعوبات مما يؤثر على الإقتصاد الوطني .وأكد القمودي أن قيمة الخسائر السنوية لتعطيل البواخر في تفريغ الشحنات ‎ تبلغ 1000 مليون دينار ، مضيفا أن اللجنة تبحث مع الأطراف المتداخلة عن الأسباب الهيكلية لتعطّل الميناء، بحثا عن حلول موضوعية لتطوير أداء هذا الميناء.