بدر الدين القمودي: "1000 مليون د قيمة خسائر سنوية لتعطيل البواخر في تفريغ الشحنات"

أدّت صباح اليوم الإثنين 22 مارس 2021 ، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد زيارة ميدانية إلى ميناء رادس.
وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم ، قال رئيس اللجنة بدر الدين القمودي إن ميناء رادس يمثّل البوابة الإقتصادية لتونس وهو يشهد عديد الصعوبات مما يؤثر على الإقتصاد الوطني .
وأكد القمودي أن قيمة الخسائر السنوية لتعطيل البواخر في تفريغ الشحنات تبلغ 1000 مليون دينار ، مضيفا أن اللجنة تبحث مع الأطراف المتداخلة عن الأسباب الهيكلية لتعطّل الميناء، بحثا عن حلول موضوعية لتطوير أداء هذا الميناء.
وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم ، قال رئيس اللجنة بدر الدين القمودي إن ميناء رادس يمثّل البوابة الإقتصادية لتونس وهو يشهد عديد الصعوبات مما يؤثر على الإقتصاد الوطني .
وأكد القمودي أن قيمة الخسائر السنوية لتعطيل البواخر في تفريغ الشحنات تبلغ 1000 مليون دينار ، مضيفا أن اللجنة تبحث مع الأطراف المتداخلة عن الأسباب الهيكلية لتعطّل الميناء، بحثا عن حلول موضوعية لتطوير أداء هذا الميناء.
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