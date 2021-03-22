   Abdelhalim - رسالة تحت الماء  

بدر الدين القمودي: "1000 مليون د قيمة خسائر سنوية لتعطيل البواخر في تفريغ الشحنات"

Publié le Lundi 22 Mars 2021 - 12:14 قراءة: 0 د, 29 ث
أدّت صباح اليوم الإثنين 22 مارس 2021 ، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد زيارة ميدانية إلى ميناء رادس.

وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم ، قال رئيس اللجنة بدر الدين القمودي إن ميناء رادس يمثّل البوابة الإقتصادية لتونس وهو يشهد عديد الصعوبات مما يؤثر على الإقتصاد الوطني .




Credits Jawhara FM


وأكد القمودي أن قيمة الخسائر السنوية لتعطيل البواخر في تفريغ الشحنات ‎ تبلغ 1000 مليون دينار ، مضيفا أن اللجنة تبحث مع الأطراف المتداخلة عن الأسباب الهيكلية لتعطّل الميناء، بحثا عن حلول موضوعية لتطوير أداء هذا الميناء.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222789



En continu

Toutes les news

الاثنين 22 مارس 2021 | 9 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
13°
 14° % 41 :الرطــوبة
تونــس
6.17 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
14°-715°-915°-916°-1020°-9
  • Avoirs en devises
    22051,3

  • (19 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,28717 DT        1$ =2,76921 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 mars)   1138,3 MDT