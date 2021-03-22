راشد الغنوشي: مبروك للابداع التونسي ومبروك لمحمد فريخة الذي امن بالكفاءات الشابة

باب نات -

ثمن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اطلاق القمر الصناعي "تحدي 1".وكتب الغنوشي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "مبروك للابداع التونسي مبروك للكفاءات التونسية الشابة ومبروك لمحمد فريخة الذي آمن بهذه الكفاءات وحقق الحلم معهممبروك لتونس بهذا الانجاز".وكان أطلق، صباح اليوم الاثنين، القمر الصناعي التونسي " تحدي واحد "، عبر المركبة الفضائية سيوز2 التي أقلّته إلى مداره حول الأرض، من منصة الاطلاق بالقاعدة الفضائية "بايكانور" بكازاخستان التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس".وسيمكن القمر الصناعي من التواصل وتبادل المعطيات بين التجهيزات والمعدات، في عديد المجالات منها الرقابة والنقل والفلاحة واللوجستيك وذلك من خلال استقباله المعطيات وارسالها للمزودين عبر مختلف الدول بالكرة الأرضيةوباطلاق أول قمر صناعي عربي افريقي، محلي التصنيع " تحدي واحد" الذي صنع بخبرات تونسية خالصة لنحو 20 مهندسا تونسيا من خريجي مدارس المهندسين التونسية وبدعم من بعض الخبرات التونسية المتواجدة في وكالات فضاء دولية، تدخل تونس نادي البلدان التي أرسلت أقمارا صناعية للفضاء..