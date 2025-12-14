قفصة : إنطلاق الحملة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية

احتضنت المدرسة الإعدادية ابن سينا بولاية قفصة، اليوم الأحد، الحملة الوطنية الأولى للتوعية والتقصّي عن اضطرابات الغدة الدرقية، التي تنتظم تحت شعار "Thyro Mobile"، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة ومخابر الأدوية ميرك (MERCK).



وأفادت رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، نبيلة مجدوب الرقيق، بأن هذه الحملة تضمنت إجراء كشوفات سريرية وبيولوجية سريعة لفائدة عدد من مواطني ولاية قفصة، وذلك بإشراف أطباء اختصاص من ولايات مختلفة، مبينة أن الهدف من هذه المبادرة هو تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بالجهات الداخلية.



وأضافت الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أمراض الغدة الدرقية تعد منتشرة في تونس، رغم عدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة حول نسب الإصابة، مشيرة إلى أنها تصيب مختلف الفئات العمرية، خاصة الكهول والنساء. وأوضحت أن هذه الأمراض قد تكون في شكل خمول ناتج عن نقص إفراز الهرمونات، أو في شكل فرط نشاط نتيجة زيادة الإفراز.وبينت أن اضطرابات إفراز الهرمونات الدرقية تؤدي إلى عدة أعراض مرضية، من بينها الشعور بالتعب وكثرة النوم والإمساك وزيادة الوزن، إضافة إلى قلة الخصوبة واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، داعية في هذا السياق إلى ضرورة التشخيص والتقصي المبكر عن هذا المرض، لما لذلك من أهمية في تسريع العلاج وتحسين جودة حياة المريض، خاصة وأنه قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تمس القلب والشرايين.ومن جهته، أفاد المدير الجهوي للصحة بقفصة، طه معتوق، أن برنامج هذه الحملة الوطنية الأولى للتوعية والتقصّي عن اضطرابات الغدة الدرقية سيتواصل على مدى ستة أشهر بولاية قفصة، وذلك بكل من المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة والمستشفى الجهوي بالمتلوي، مضيفا أنه من المنتظر أن ينتفع بخدمات الكشف والتقصي حوالي 2000 شخص من الجهة.