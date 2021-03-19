بسيس " جماعة دايرين بموسي ويكسحولها في راسها وسيكون لتصرفاتها نتائج عكسية"

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تجاوزت كل الحدود.وقالت السنية الدهماني " عبير موسي تاعبة نفسيا و جسديا وتحس روحها مستهدفة من الجميع وهذا أمر غير طبيعي".وتابعت سنية الدهماني " موسي قص عليها النفس وما تقصش عليها " اللايف" مضيفة " ما يحصل أمر غير طبيعي بالمرة".من جانبه قال الناشط الإعلامي برهان بسيس " ان عبير موسي تريد تسجيل نقاط بهدف وحيد هو الحصول على أعلى المراتب في استطلاعات الراي".وأضاف بسيس " ما يحصل نتائج طبيعية للانتخابات الفارطة وهي اليوم تسقط في الفخ وبدات تخسر" مضيفا " جماعة دايرين بموسي ويكسحولها في راسها وسيكون لتصرفاتها نتائج عكسية".