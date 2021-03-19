   Om Kalthoum - دليلي احتار  

بسيس " جماعة دايرين بموسي ويكسحولها في راسها وسيكون لتصرفاتها نتائج عكسية"

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 09:56 قراءة: 0 د, 37 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تجاوزت كل الحدود.
وقالت السنية الدهماني " عبير موسي تاعبة نفسيا و جسديا وتحس روحها مستهدفة من الجميع وهذا أمر غير طبيعي".
وتابعت سنية الدهماني " موسي قص عليها النفس وما تقصش عليها " اللايف" مضيفة " ما يحصل أمر غير طبيعي بالمرة".


من جانبه قال الناشط الإعلامي برهان بسيس " ان عبير موسي تريد تسجيل نقاط بهدف وحيد هو الحصول على أعلى المراتب في استطلاعات الراي".
وأضاف بسيس " ما يحصل نتائج طبيعية للانتخابات الفارطة وهي اليوم تسقط في الفخ وبدات تخسر" مضيفا " جماعة دايرين بموسي ويكسحولها في راسها وسيكون لتصرفاتها نتائج عكسية".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222618

Scorpio  (France)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 10h 23m |           
ماكينة التجمع خايفة على عبير و تنصح فيها



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