17 ماي المقبل محاكمة رجل الأعمال شفيق الجراية

باب نات -

حددت اليوم هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة موعد 17 ماي المقبل للمرافعة و التصريح بالحكم في قضية رجل الأعمال شفيق الجراية ،وموظفين سابقين ببلدية المرسى وسائق شفيق وذلك في قضية تعلقت بتدليس ملكية عقار شركة مصادرة وتحويل ملكيتها لرجل الأعمال شفيق الجراية.وللتذكير فان قضية الحال تعود أطوارها الى جوان لسنة 2017 حيث تمّ الكشف عن شبهة التفويت في عقار كان موضوع مصادرة إلى رجال الإعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة. وقد شملت الأبحاث في ملف الحال رجل الأعمال شفيق جراية وموظفين تابعين الى بلدية المرسى وسائق شفيق ومؤتمن عدلي.ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بــتكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة.