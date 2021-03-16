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الهاشمي الوزير: ننتظر قرار منظمة الصحة العالمية بخصوص لقاح إسترازينيكا

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 12:30 قراءة: 1 د, 10 ث
أكد مدير معهد باستورورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد- 19، الدكتور الهاشمي الوزير ،أن تلقيح "أسترازينيكا" لم يصل بعد إلى تونس ومبرمج ضمن برنامج كوفاكس.

وقال الوزير في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم ، إن حالات التعكّرات التي سبّبها هذا التلقيح قليلة مقارنة بملايين الأشخاص الذين تلقوا التلقيح .وأوضح ،أن الوزارة في إتصال بالبحوث العلمية الصادرة في الغرض وفي إنتظار قرار منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية الذي سيصدر اليوم ، ومن الممكن أن تعلّق تونس إستعماله بعد قرار المنظمة العالمية .



Credits Jawhara FM

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا انضمت الإثنين إلى لائحة الدول التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بسبب المخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبية أخرى محتملة.
وكانت الدانمارك أول بلد تعلن تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في 11 مارس، كإجراء احترازي على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى أشخاص تلقوه.

وحذت إيسلندا والنرويج حذوها في اليوم ذاته، معلنين تعليق استخدام كل مخزونهما من اللقاح مؤقتا بسبب مخاوف مماثلة.

وفي 12 مارس، علقت بلغاريا استخدام اللقاح مع فتحها تحقيقا في وفاة امرأة تلقت اللقاح قبل أسبوع. وذكر تحقيق مبدئي أن المرأة توفت نتيجة سكتة قلبية، فيما لم يجد تشريح للجثة أي رابط ممكن مع تلقيها اللقاح.

وأجلت تايلاند في شكل مفاجئ بدء طرحها للقاح في نفس اليوم، وقامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمثل مشيرة إلى "إجراءات احترازية".

والسبت، قررت هولندا وإيرلندا تعليق العمل باللقاح مؤقتا وتلتها إندونيسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا الإثنين.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222448

Sayada  (France)  |Mardi 16 Mars 2021 à 14h 08m |           
Le Danemark a été le premier pays jeudi à suspendre le vaccin d'AstraZeneca "après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins" chez des personnes vaccinées. Il a rapidement été suivi par l'Islande.
La Norvège a également suspendu les injections de ce vaccin jeudi, aussi par précaution

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 16 Mars 2021 à 13h 59m |           
الهاشمي الوزير: ننتظر قرار منظمة الصحة العالمية بخصوص لقاح إسترازينيكا
اما وزير الصحة فوزي مهدي فله راي مخالف فقد صرح يوم الجمعة الفارط إن "لا مانع في قبول تونس للقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد 19"، وأن قرار بعض الدول الاسكندينافية تعليق استعمالها لهذا النوع من اللقاح هو توقيف احتياطي
يعني اننا في تونس لا نحتاط
الحمد لله انه عندنا اطارات واعية وقادرة على مخالفة الوزير ورفض ترهاته.



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