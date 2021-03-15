العياري لقيس سعيد: ما دخلنا في تأديتك فروضك الدينية ... ويكفي من ركوب الاحداث لتصفية حساباتك

قال النائب ياسين العياري في تصريح إعلامي ان حديث التيار الديمقراطي انه مستغرب من نفاق التيار الديمقراطي اذ انه عندما يكون التسريب ضدهم تتحول الى معركة اخلاقية في اشارة الى تسجيلات رئيسة الكتلة محمد عمار.وتابع ياسين العياري " ارفض في النهاية الضرب تحت الحزام وهنالك مشاكل اهم من مجرد تسريبات وكلام" في التراكن".من جانب اخر قال ياسين العياري انه مستغرب من استقالة غازي الشواشي من التيار قائلا " اذا الشواشي ومحمد عبو اعتبرا التيار حكاية فارغة ومايصلحشي يقولولنا علاش".من جانب اخر هاجم ياسين العياري رئيس الجمهورية بسبب زيارته الى قابس وقيامه بدعاية قائلا " اهالي قابس لا ينتظرون زيارتك من اجل ظهورك تصلي في مسجد بل من اجل اصدار قرارات حقيقية".وتابع قائلا " الرئيس يتحدث عن انجازات دائما لكن لم نرى سوى دعائه وصلاته في المساجد مع الدعاية لصورته" مضيفا " ارجو ان لا يتم المرة القادمة تصويره " في الميضة".وقال العياري " للاسف الرئيس يستغل ماسي الناس لتصفية الحسابات السياسية مع خصومه".