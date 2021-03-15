عصام الشابي. بعد بالشفاء سيدي الرئيس...وصلنا مرحلة تقبل الله سيدي الرئيس

عبر الأحد 14 مارس، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، عن استغرابه من نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لصورة الرئيس قيس سعيد وهو يصلي على هامش زيارته الي قابس.وأشار الشابي الي أن الصورة لا علاقة لها بالنشاط الرسمي للرئيس وأنه كان على الرئاسة ان لا تنشرها.وعلق قائلا " ما هي الرسالة التي تريد رئاسة الجمهورية ابلاغها بنشر صورة الرئيس على صفحتها الرسمية و هو يؤدي صلاة الظهر ؟ هل كان ذلك داخلا في نشاطه الرسمي عند زيارته لمدينة الحامة ؟ أم هي خطوة في اتجاه العودة الى تقاليد بالية لا تتماشى و رياح الديمقراطية التي تهب على بلادنا"وختم الشابي تدوينته بالقول " بعد بالشفاء سيدي الرئيس...وصلنا مرحلة تقبل الله سيدي الرئيس".