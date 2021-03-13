انفجار صهريج: المشيشي يكلّف وزير التجارة ووزير الصناعة بالتحول فورا الى قابس

باب نات - على إثر انفجار صهريج في معمل الأسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس، كلّف رئيس الحكومة هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، بالتحول فورا الى قابس للاطلاع على ملابسات وظروف هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة 5 اشخاص واصابة شخص.

كما كلفه بضرورة متابعة التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الحادث ودعاه إلى ضرورة توفير الاحاطة باسر المتوفين ومواساتهم.



يذكر أن انفجار خزان يحتوي على مادة الاسفلت، تسبب صباح اليوم السبت، في اندلاع النيران بوحدة لصناعة هذه المادة بالمنطقة الصناعية بقابس اسفر عن وفاة 5 اشخاص واصابة شخص اخر بحروق بليغة.



