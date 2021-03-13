صفاقس- ضبط 128 شخصا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس والوحدة المتنقلة) من احباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12و 13 مارس 2021 تم من خلالها ضبط 128 مجتازا منهم 33 تونسي والبقية من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وحجز 04 مراكب و03 محركات بحرية خارجية.

ووفق بلاغ للداخلية, اذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



