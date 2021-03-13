   Abbass Ibrahim - ناديت  

صفاقس- ضبط 128 شخصا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة

Publié le Samedi 13 Mars 2021 - 11:27 قراءة: 0 د, 20 ث
تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس والوحدة المتنقلة) من احباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12و 13 مارس 2021 تم من خلالها ضبط 128 مجتازا منهم 33 تونسي والبقية من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وحجز 04 مراكب و03 محركات بحرية خارجية.
ووفق بلاغ للداخلية, اذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222301

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 13 Mars 2021 à 12h 11m |           
رجعنا "صباحيّة" من جديد، نعمل عبيد و أذلاء للمستعمر الأبدي
ولاحول ولا قوة إلا بالله



En continu

Toutes les news

السبت 13 مارس 2021 | 29 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
18°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.12 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-1018°-915°-1016°-1016°-9
  • Avoirs en devises
    22053,1

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29589 DT        1$ =2,76015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1262,5 MDT