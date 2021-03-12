فاضل عبد الكافي "اتضح بأن نبيل القروي أفضل من قيس سعيد لترؤس الجمهورية"‎

قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة انه اتضح بأن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أفضل من قيس سعيد لترؤس الجمهورية.وأضاف فاضل عبد الكافي " اعلم جيدا أني لا اروق للرئيس وهو لا يضعني ضمن أولوياته ولكن من حقي كمواطن ان انتقد أدائه الضعيف".وتابع عبد الكافي " رئيس الجمهورية لا يقوم بواجبه كراعي وأب للتونسيين".يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة