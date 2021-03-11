موسي تقرر مقاضاة المشيشي ووالي تونس و تتوجّه للمفوضية السامية لحقوق الانسان

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحُر عبير موسي أنها قررت مقاضاة والي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي على خلفية تفكيك خيمة إعتصام أنصار حزبها الموجودة أمام مقر إتحاد العلماء المُسلمين.وشددت موسي في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على فايسبوك على أن ما حدث مساء الأربعاء هو محاولة ابادة جماعية ومحاولة قتل جماعية مبرزة انها ستتوجه الى المحاكم الدولية لانهم ارتكبوا جريمة ضد الانسانية وفق قولها.وكانت قوات الأمن قامت مساء الأربعاء، بفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،بالعاصمة تونس.ونظّم أنصار وأعضاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بفض اعتصام الحزب المذكور أمام مقره.وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار حزب الحزب، أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، مسألة قضائية بحتة.ومنذ نوفمبر الماضي، يعتصم أعضاء الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.