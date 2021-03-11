وزارة الصحة تدعو كل المسافرین دون إستثناء للإلتزام بعدة إجراءات

▪الاستظھار بنتیجة تحلیل ـRT-PCR سلبي عند التسجیل للسفر لا یتجاوز تاریخ انجازه الـ 72 ساعة.▪الاستظھار بما یثبت تحدید موعد لتحلیل RT-PCR بعد 48 ساعة من الوصول إلى تونس (وذلك عبر الموقع rdvtestcovid.tn) بالنسبة للمسافرین والوافدین الذین تتجاوز مدة اقامتھم بتونس 48 ساعة.▪الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بمكان الإقامة لمدة 48 ساعة من تاریخ الوصول إلى تونس.▪القیام بتحلیل RT-PCR ثان بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الذاتي (بعد 48 ساعة من تاریخ القدوم إلى تونس) وذلك على نفقة المسافر.وفي صورة سلبیة التحلیل یسمح للمسافر بمغادرة الحجر الذاتي مع التقید بالإجراءات الوقائیة المستوجبة.