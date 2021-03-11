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وزارة الصحة تدعو كل المسافرین دون إستثناء للإلتزام بعدة إجراءات

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 21:29 قراءة: 0 د, 42 ث
ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أنه في إطار إحكام تنفیذ الإجراءات الواردة بالبلاغ الصادر عن الھیئة الوطنیة لمجابھة انتشار فیروس كورونا بتاریخ 05 مارس 2021، وخاصة تلك المتعلقة بالوافدین إلى تونس أو العائدین اليها بما في ذلك المھمات القصیرة، یجب على المسافرین دون إستثناء الإلتزام بالإجراءات التالیة :

▪الاستظھار بنتیجة تحلیل ـRT-PCR سلبي عند التسجیل للسفر لا یتجاوز تاریخ انجازه الـ 72 ساعة.


▪الاستظھار بما یثبت تحدید موعد لتحلیل RT-PCR بعد 48 ساعة من الوصول إلى تونس (وذلك عبر الموقع rdvtestcovid.tn) بالنسبة للمسافرین والوافدین الذین تتجاوز مدة اقامتھم بتونس 48 ساعة.

▪الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بمكان الإقامة لمدة 48 ساعة من تاریخ الوصول إلى تونس.

▪القیام بتحلیل RT-PCR ثان بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الذاتي (بعد 48 ساعة من تاریخ القدوم إلى تونس) وذلك على نفقة المسافر.

وفي صورة سلبیة التحلیل یسمح للمسافر بمغادرة الحجر الذاتي مع التقید بالإجراءات الوقائیة المستوجبة.

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