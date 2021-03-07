المشيشي يدشن مشروع ربط جزيرة جربة بالغاز الطبيعي

باب نات -

دشّن رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر يوم السبت 06 مارس 2021 مشروع ربط جزيرة جربة بالغاز الطبيعي حيث اشرف رفقة وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد ووالي مدنين الحبيب شواط على إعطاء إشارة انطلاق التزود بالغاز الطبيعي في كامل المنطقة السياحية بجزيرة جربة.ويحتوى المشروع على تزويد المناطق السياحية بجزيرة جربة ومنطقة جرجيس بالغاز الطبيعي إلى جانب مد و بناء أنبوب من الفولاذ طوله 160 كلم بضغط 76 "بار" ومد و بناء أنبوب من الفولاذ طوله 59 كلم بضغط 20 "بار" لتزويد المناطق السياحية بجربة وجرجيس، كما يشمل المشروع بناء محطتين لتخفيض الضغط 76/20 بار، وبناء 4 محطات لتخفيض الضغط 20/4 بار، هذا وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 110 مليون دينار.وأشار رئيس الحكومة إلى أن ربط جزيرة جربة بالغاز الطبيعي سيكون له أثر إيجابي على القطاع السياحي وخاصة على القطاع الصناعي حيث سيمكن المؤسسات والمصانع من الحد بصفة كبيرة من كلفة الطاقة كما سيشجعهم على الاستثمار في عدة قطاعات إضافة إلى استقطاب موارد بشرية والرفع من القدرة التشغيلية.