تعزيز التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، محور لقاء بين علي الكعلي والسفير الأمريكي بتونس

باب نات -

إلتقى وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي بعد ظهر اليوم ب Donald BLOME سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.وأعرب الوزير بالمناسبة عن إرتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين الذي يشهد تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، مؤكدا حرص الحكومة التونسية على مزيد تطويره وتنويعه في كافة المجالات الإقتصادية، خاصة على مستوي التبادل والإستثمار والشراكة.من جانبه أعرب Donald BLOME عن إستعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لمواصلة دعم تونس في مسارها الديمقراطي ومرافقتها في مجابهة التحديات الإقتصادية القائمة وتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بتحقيق إنتقال إقتصادي ناجع.كما وفّر اللقاء فرصة، تطرق خلالها الجانبان إلى مدى التقدم في إعداد برنامج compact لمؤسسة تحدي الألفية الخاص بتونس والسبل الكفيلة للإنطلاق في تفعيله في أفضل الآجال.