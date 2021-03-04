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وزارة الصحة: إسناد رخصة ترويج لقاح "Coronavac Sinovac Chine"

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 19:24 قراءة: 0 د, 24 ث
تعلم وزارة الصحة أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس ، تم بتاريخ 04 مارس 2021 إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح لمخابر
"Coronavac Sinovac Chine"
وتم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف المقدم من المخبر الصيني وذلك من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية..).
وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في إجراءات التزوّد بهذا التلقيح.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221743

Shadow  (Saudi Arabia)  |Jeudi 04 Mars 2021 à 20h 10m |           
ترخيص ليس على اسس علمية. دبرو 300 الف جرعه لله من عند الصين ولو رخصوله



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