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سنية الدّهماني: الرئيس اثار ضجرنا بسبب حديثه المتواتر عن الفساد والفاسدين

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 08:44 قراءة: 0 د, 27 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أن الرئيس اثار ضجرنا بسبب حديثه المتواتر عن الفساد متابعة " لا شك أنه رئيس الجمهورية نظيف اليد لكن عمرو ما جاء قدّامو المال العام".

وتابعت سنية الدهماني " الرئيس يتحدث عن إمكانيات وثروات وأنا اتسائل اين تلك الموارد والثروات مضيفة " لا زلنا لم نخرج من قضية الفساد".
من جانبه قال مراد الزغيدي " ان الرئيس يتحدث عن مكافحة الفساد ومديرة ديوانه نادية عكاشة رفضت الحضور للاستماع اليها في قضية فساد".



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