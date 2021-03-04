سنية الدّهماني: الرئيس اثار ضجرنا بسبب حديثه المتواتر عن الفساد والفاسدين

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أن الرئيس اثار ضجرنا بسبب حديثه المتواتر عن الفساد متابعة " لا شك أنه رئيس الجمهورية نظيف اليد لكن عمرو ما جاء قدّامو المال العام".وتابعت سنية الدهماني " الرئيس يتحدث عن إمكانيات وثروات وأنا اتسائل اين تلك الموارد والثروات مضيفة " لا زلنا لم نخرج من قضية الفساد".من جانبه قال مراد الزغيدي " ان الرئيس يتحدث عن مكافحة الفساد ومديرة ديوانه نادية عكاشة رفضت الحضور للاستماع اليها في قضية فساد".