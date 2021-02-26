وزارة الدفاع: إحباط عملية تهريب 15 ألف قرص من الدواء

باب نات - تمّ مساء أمس الخميس 25 فيفري 2021، رصد ثلاث سيارات تهريب قادمة من التراب الليبي تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة ببرج الخضراء، وبتدخل التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة وإطلاقها أعيرة نارية تحذيرية عادت السيارات وتوغلت بالتراب الليبي.



ووفق بلاغ لوزارة الدفاع وبتمشيط المنطقة عثرت الوحدات العسكرية على 15 ألف قرص من دواء “Pregabalin”، تمّ الاحتفاظ بها لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمها لاحقا إلى المصالح الديوانية.



