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قيس سعيّد لأّم فخري الأندلسي : أنا رئيس التوانسة الكلّ وأولادي منسيّبهمش

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 14:47 قراءة: 0 د, 26 ث
كشف الخميس 25 فيفري، صلاح المالكي قريب فخري الأندلسي المهدد بالإعدام في قطر، في مداخلة هاتفيّة على راديو ماد أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد اتصل شخصيًّا بوالدة فخري الأندلسي وأخبرها أنه تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام والنظر في الأثناء في عقوبة بديلة.
وقال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لوالدة فخري الأندلسي ” أنا رئيس التوانسة الكل وأولادي منسيبهمش” وفق ما نقل صلاح المالكي.
وتوجه صلاح المالكي بالشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي والأمير تميم بن حمد أل ثاني.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221276

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 14h 55m |           
أولادك، القتلة الفجرة، المجرمين الفاسدين
والعاقبة للمتقين



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