في حي الضباط خزندار منحرف يحول وجهة عاملة بسكين ويغتصبها

باب نات - تمكن اعوان منطقة الامن الوطني بباردو من القبض على منحرف حول وجهة عاملة بسكين ثم قام باغتصابها .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على أثر تسجيل فتاة لقضية بمنطقة الامن الوطني بباردو اكدت فيها تعرضها لتحويل وجهتها و اغتصابها بجهة حي الضباط بخزندار صباح أول أمس بينما كانت في اتجاه مقر عملها بعد أن عمد أحد المنحرفين الى اقتيادها عنوة لمقر سكناه و تجريدها من ثيابها و طرد والدته من المنزل ثم تصويرها عارية بعد ذلك قام بالاعتداء عليها و تهديدها بسكين و لم يخلي سبيلها الا مساء امس وبتمشيط المنطقة تم القبض عليه ،كما تم حجز هاتفه الذي يحتوي صور المتضررة ثم حرر في شأنه محضر بحث من أجل تحويل وجهة شخص باستعمال العنف و الاغتصاب.



