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في حي الضباط خزندار منحرف يحول وجهة عاملة بسكين ويغتصبها

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 11:47 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - تمكن اعوان منطقة الامن الوطني بباردو من القبض على منحرف حول وجهة عاملة بسكين ثم قام باغتصابها .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على أثر تسجيل فتاة لقضية بمنطقة الامن الوطني بباردو اكدت فيها تعرضها لتحويل وجهتها و اغتصابها بجهة حي الضباط بخزندار صباح أول أمس بينما كانت في اتجاه مقر عملها بعد أن عمد أحد المنحرفين الى اقتيادها عنوة لمقر سكناه و تجريدها من ثيابها و طرد والدته من المنزل ثم تصويرها عارية بعد ذلك قام بالاعتداء عليها و تهديدها بسكين و لم يخلي سبيلها الا مساء امس وبتمشيط المنطقة تم القبض عليه ،كما تم حجز هاتفه الذي يحتوي صور المتضررة ثم حرر في شأنه محضر بحث من أجل تحويل وجهة شخص باستعمال العنف و الاغتصاب.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221260

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 25 Février 2021 à 12h 48m |           
هذا التهور سببه التراخي في الاحكام وليس هناك حكم جزري يصل الى الاعدام
لو طبقت احام الشريعة كثر الاجرام والتعدي على حقوق الاخرين ولعم الامن والامان

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 12h 05m |           
عندما تحدث جريمة مشابهة لهذه الحالة في أمريكا فيحكم على المتهم بالسجن المؤبد أو لمدة طويلة جدا وحتى لو حصل على إطلاق سراح مشروط قبل قضاءه لكامل المدة من محكوميته فإن هذه الجريمة ستكون سبب لشقاءه بقية حياته، أما في بلادي التي تدافع عن الحقوق المزعومة للإنسان الذي ارتكب الجريمة فربما يسجن لعدة شهور أو سنوات قليلة ويخرج كأن شيئا لم يحدث



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