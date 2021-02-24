توزيع سيارات لفائدة أعوان الشرطة البيئية ب34 بلدية

باب نات -

أشرف كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، اليوم الأربعاء 24 فيفري2021 على حفل توزيع سيارات لفائدة اعوان شرطة بيئية ب 34 بلدية وذلك بحضور عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورؤساء البلديات المعنية وعدد من الاطارات بالوزارة.ووفق وزارة الشؤون المحلية والبيئة, تندرج هذه العملية في إطار دعم مهام اعوان الشرطة البيئية لتيسير عملهم الميداني لا سيما فيما يتعلق بالمساهمة في تحسيس وتوعية المواطن في مجال النظافة والعناية بالبيئة، علاوة على القيام بعمليات المراقبة لمعاينة المخالفات والجنح في مجال تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة هياكل ومؤسسات الرقابة البيئية والصحية.مع الإشارة انه انتفعت 100 بلدية بسيارات الشرطة البيئية من جملة 145 بلدية التي تتوفر بها أعوان شرطة بيئية، علما وان الوزارة ستواصل مستقبلا عملية اقتناء السيارات لفائدة البلديات المتبقية والتي يتوفر بها أعوان شرطة بيئية.وتجدر الإشارة انه تم تركيز جهاز الشرطة البيئية بالبلديات بصفة تدريجية ويبلغ العدد الحالي 145 بلدية من مجموع 350 بلدية (71 بلدية خلال سنة 2017 شملت خاصة بلديات ولايات تونس الكبرى وبلديات مراكز الولايات والبلديات المصنفة سياحية، 46 بلدية سنة 2018 و29 بلدية سنة 2019). ويبلغ عدد الأعوان حاليا حوالي 800 عون ونظرا للوضع الصحي بالبلاد على إثر تفشي جائحة فيروس الكورونا لم يتم تكوين أعوان خلال سنة 2020).كما تتولى الوزارة تأمين عملية تكوين أعوان الشرطة البيئية ويتم ذلك بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، حيث تم تنظيم دورات تكوينية وملتقيات لفائدة أعوان الشرطة البيئية منذ سنة 2016في مجالات حفظ الصحة والمخالفات البيئية والاتصال والتواصل والإطار القانوني بهدف تحسين أداء مهام أعوان الشرطة البيئية.وستتولى وزارة الشؤون المحلية والبيئة مواصلة الإجراءات لتعميم فرق الشرطة البيئية ببقية البلديات الأخرى.