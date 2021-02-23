الغنوشي: الرئيس لم يتجاوب الي حد الآن مع مقترحنا للحوار وأرجو أن يتسع وقته ويقتنع بهذه المبادرة وليس هناك اي داع لسحب الثقة من الحكومة

قال الثلاثاء 23 فيفري، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان رئيس الجمهورية لم يتجاوب الي حد الان مع مبادرته المتعلقة بالحوار بين الرؤساء الثلاثة بإشرافه.وصرح الغنوشي في حوار لإذاعة ديوان أف أم، بأنه متمسك بمقترح الحوار وقال " أرجو ان يتسع وقت الرئيس ويقتنع بأن هذا المقترح سيكون مفتاح تجاوز الأزمة".واعتبر رئيس البرلمان أنه ليس هناك أي داع لسحب الثقة من حكومة المشيشي مشيرا الي أنه من الممكن ان تواصل الحكومة عملها بتركيبتها الحالية.وقال "عديد الأطراف كانت تطالب بحكومة مصغرة والحكومة في وضعيتها الحالية ليست وضعية شاذة".