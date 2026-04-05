نابل: استشارات مجانية حول التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة في تونس والخارج في تظاهرة "بيت الفرص" بالهوارية

نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس عبر مركز الاعلام التونسي الألماني للهجرة والتنمية، اليوم السبت، بدار الشباب بالهوارية من ولاية نابل، تظاهرة "بيت الفرص" التي مثّلت مناسبة لتقديم الاستشارات المجانية، وتقريب المعلومة من الشباب التونسي الباحث عن فرص تكوين أو تشغيل سواء في تونس أو الخارج، وذلك بالتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني، وجمعية منارة مستقبل الهوارية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وجمعية "تونيبلاس"، وفق مديرة مركز الاعلام التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف.وأضافت خلف، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تهدف إلى تقديم استشارات ومعلومات لفائدة شباب الجهة حول فرص الهجرة النظامية لألمانيا، وسوق الشغل، وفرص التكوين المتوفرة في تونس وألمانيا، وذلك في إطار تقريب المعلومة لفئة الشباب، وإعداد الأرضية للشباب للاطلاع على الفرص الموجودة.من جهتها، بيّنت مديرة الاعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، فاتن عدسي، أن هذه التظاهرة التي تندرج في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة التونسية والجانب الألماني والمجتمع المدني، أتاحت الفرصة لمجموعة من الشباب للاطلاع على الاختصاصات التكوينية التي توفرها مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة سواء في ولاية نابل أو بقية الجهات من خلال ورشات متنوعة.وقال نائب رئيس جمعية منارة مستقبل الهوارية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، رامي الطرابلسي، إن "هذه التظاهرة شهدت إقبالا هاما من قبل شباب الجهة فاق التوقعات، حيث ناهز عدد المشاركين 600 شاب وشابة من معتمدية الهوارية ومن المعتمديات المجاورة، لافتا إلى أن هذا الإقبال القياسي يعكس الشغف الكبير لدى شباب الوطن القبلي في البحث عن مسارات مهنية دولية وآمنة، ويؤكد ثقتهم في الهياكل المنظمة".وشدّد، في هذا السياق، على أهمية التنسيق والتكامل بين الهياكل الرسمية والمجتمع المدني لفتح آفاق النجاح أمام الشباب التونسي.وتضمنت هذه التظاهرة عديد المداخلات القيمة الهادفة إلى إبراز مفاتيح النجاح التي ترتكز على اكتساب اللغات، والتكوين الجيد، والإرادة القوية، بالإضافة إلى عدد من الورشات التي تمحورت حول "آفاق العمل في ألمانيا"، وسبل الهجرة النظامية والاندماج المهني" و"ريادة الأعمال".ويعمل مركز الاعلام التونسي الألماني للهجرة والتنمية على تنظيم التظاهرات، وتوفير الفرصة لمرافقة طالبي الشغل الراغبين في العمل في ألمانيا من خلال توفير الاستشارات المجانية والمعلومات المحيّنة حول سوق الشغل الألمانية وفرص العمل وكيفية الاندماج في المجتمع الألماني.فتح