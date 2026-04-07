أعوان مركز المنارات يطيحون بوفاق اجرامي خطير روع تلاميذ المؤسسات التربوية بالبراكاجات وعمليات السلب

AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 12:45
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان مركز الامن الوطني بالمنارات بالاحتفاظ بسبعة شبان من أجل تكوين وفاق بغاية ارتكاب براكاجات وعمليات سلب استهدفوا بها تلاميذ وتلميذات بمحيط المؤسسات التربوية والتعليمية بالمنازه والمنارات.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه تم مؤخرا تسجيل عدة شكايات تقدم بها تلاميذ وتلميذات يدرسون بمؤسسات تربوية بالمنارات والمنازه افادوا في فحواها حول تعرضهم الى عمليات سلب وبراكاجات مروعة من طرف مجموعة من الشبان.


وللغرض تعهد أعوان مركز الأمن الوطني بالمنارات بالبحث في ملابسات تلك السرقات، وتكثيف التحريات حول الضالعين فيها ليتم في مرحلة أولى التعريف بهويات عدد منهم قبل التمكن لاحقا واثر سلسلة مداهمات من القاء القبض على اربعة شبان ثبت تورطهم في ارتكاب عمليات السلب وذلك اثر عرضهم على عدد من المتضررين والمتضررات.


وبمواصلة الأبحاث أمكن لأعوان مركز المنارات حصر الشبهة في ثلاثة شبان آخرين بينت التحقيقات أنهم مكلفون بالتفويت بالبيع في المسروقات بعد الحصول عليها من المظنون فيهم الأربعة الأول وتم حجز جزء من تلك المسروقات بحوزة عناصر الوفاق الاجرامي الخطير.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين السبعة على ذمة البحث
