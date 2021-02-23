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وزير المالية يستقبل سفير قطر بتونس

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 11:49 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - استقبل علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الثلاثاء 23/02/2021 سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس.

وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية ومجال التعاون بين البلدين الشقيقين.


كما تناول اللقاء آخر الاستعدادات لأشغال اللجنة العليا المشتركة التي من المنتظر ان تنعقد في الدوحة خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الطرفان إلى مستجدات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

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