ياسين العياري: الإتحاد تحول إلى خيمة تغطي الفاسد و الباربو و السارق و الصباب و الكسول‎

علّق الاثنين 212 فيفري، النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري على إقالة الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي.وقال ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن فشل ألفة الحامدي في إدارة التونيسار كان منتظر ومتوقع ، متسائلا " من يقدر على تسيير شركة بها 5000 موظف زايدين، طرق عمل بدائية، ينخرها الفساد، في مجال ضاقت فيه المنافسة عالميا".وانتقد ياسين العياري اتحاد الشغل قائلا " الإتحاد تحول إلى بيروقراطية ثقيلة مريضة معطوبة، تعطي خيمة للفاسد و الباربو و السارق و الصباب و الكسول إلا من رحم ربي! ".واستغرب ياسين العياري في سياق متصل مطالبة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري بفتح تحقيق في الشهائد العلمية لألفة الحامدي مشككا في سيرتها الذاتية .وقال ياسين العياري " سمعت أنهم يريدون التحقق من شهائد ألفة! حقكم! لكن حبيت نتحقق من شهائد بلقاسم العياري و الدبك، هاذم مثلا يهموني خاطر عينتوهم في الدولة، قنصل و ملحق إجتماعي يخلصو من فلوسي.. بالأورو! شنية شهايدهم يعيشكم؟؟".