المغرب يوسع استفادة مواطنيه من التطعيم ضد كورونا

الأناضول -

لتشمل الفئات العمرية ما بين 60 و64 سنة والحاملين لأمراض مزمنة وذلك ابتداء من الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا؛ لتشمل الفئات العمرية ما بين 60 و64 عاما، والحاملين لأمراض مزمنة.جاء ذلك في بيان للوزارة، ذكرت فيه أن هذه العملية ستبدأ من الأربعاء المقبل.وأشارت إلى أن تلك الخطوة ستكون "بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا والبالغة من العمر 65 سنة فما فوق، التي بدأت في 12 فبراير/شباط الجاري".وحتى مساء الأحد، بلغ عدد المستفيدين من التلقيح، مليونين و447 ألفا و716، من بين 35 مليون نسمة هم عدد سكان المغرب، فيما ارتفع إجمالي إصابات كورونا المسجلة إلى 481.155، منها 8.554 وفيات، و464.664 حالة تعاف.‎ووفق إحصاء، وصل عدد مجموع الجرعات التي تلقاه المغرب 7 ملايين، حتى 11 فبراير الجاري.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأن المغرب تعاقد على 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين لديه، "أسترازينيكا" البريطاني و"سينوفارم" الصيني.