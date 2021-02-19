   Najet - فكرة  

في لقائه بسمير ماجول ... رئيس الجمهورية يؤكّد أن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 18:43 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 بقصر قرطاج سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ووفق بلاغ لرئاسة االجمهورية, أكد رئيس الدولة متابعته للصعوبات التي تواجهها قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خاصة في ظل عدم تطوير التشريعات التي تستجيب لمطالب هذه القطاعات وفي ظل حالة الانفلات، وهو ما يؤثر سلبا لا على القطاعات المذكورة فحسب، بل على مداخيل الدولة.
كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية التي تمرّ بها تونس اليوم.


وأكد رئيس الجمهورية مجددا في هذا السياق على أن المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانيا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220896

MedTunisie  (Nigeria)  |Vendredi 19 Février 2021 à 19h 41m |           
الا قيس سعيد لا يمكنه ان يتحدث على مقاومة الفساد فهو من اختار الفخفاخ و وزير البيئة و كل اختياره تحت عقرب



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